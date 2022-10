Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstag, dem 1.10.22, und Mittwoch, dem 19.10.22, einen geparkten Seat im Haldenweg touchiert hat. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Am Seat entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 erbeten.

Friedrichshafen

Unfall auf Durchfahrtsstraße

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 10 Uhr auf einer Beladezone eines Einkaufszentrums in der Ailinger Straße. Ein 23-jähriger Gabelstapler-Fahrer übersah mutmaßlich aufgrund eines abgestellten Lastwagens die 80 Jahre alte Lenkerin eines Renault, welche in Richtung eines Elektronikfachmarkts unterwegs war. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge, bei der die Gabel des Gabelstaplers in die Frontschürze des Renault stach. Der 23-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Die Fahrerin des Renault blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden und zu beseitigen. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2.000 Euro. Er musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagmorgen einen geparkten VW in der Lippertsreuter Straße touchiert. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um seine erforderlichen Pflichten und fuhr unerkannt vom Unfallort. Am VW entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vermeintlich zwei Schülern im Bereich Obertorstraße hat das Polizeirevier Überlingen die Ermittlungen aufgenommen. Angaben von Zeugen zufolge sollen die beiden am Donnerstag gegen 13 Uhr aufeinander eingeprügelt haben, während mehrere Personen die Situation beobachteten. Der exakte Ablauf sowie die konkreten Hintergründe sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die die Situation beobachtet haben und weitere Details nennen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 auf dem Polizeirevier Überlingen zu melden.

