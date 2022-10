Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Lastwagen verliert Ladung

Für Behinderungen auf der B 30 hat ein Lastwagenfahrer gesorgt, der am Dienstag gegen 9 Uhr Ladung von seinem Muldenkipper verloren hat. Nach Angaben des 70 Jahre alten Lenkers hatte ein Defekt der Ladeluke zum Verlust des transportierten Erdreichs geführt, das insbesondere an mehreren Kreuzungen auf der Strecke zwischen Oberteuringen und Kemmerlang für erhebliche Verschmutzungen sorgte. Bau- und Betriebshof, Straßenmeisterei, Feuerwehr und Polizei reinigten die Straße. Zu Unfällen kam es durch die Behinderung durch das Erdreich nicht.

Ravensburg

Unfall durch falsches Überholen

Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der Meersburger Straße. Der 23-jährige Fahrer eines Audi fuhr gegen 17.30 Uhr stadteinwärts auf der rechten Spur und versuchte, in Richtung Pfannenstiel nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und den Audi just in dem Moment auf dem angrenzenden Busstreifen rechts überholte. Nach aktuellem Stand kam keiner der beiden Fahrer zu schaden.

Ebersbach-Musbach

Vorrang missachtet

Am Mittwoch gegen 7 Uhr ereignete sich auf der L 285 an der Kreuzung Musbach/Aulendorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. Ein 18-Jähriger wollte mit seinem VW Tiguan nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines VW Sharan. Dessen 53-jährige Fahrerin konnte trotz einer Gefahrenbremsung die Kollision nicht verhindern. Durch den wuchtigen Zusammenstoß wurde der Pkw des 18-Jährigen nach rechts in den Kreuzungsbereich geschleudert. Schlussendlich kippte sein Fahrzeug auf ein Leichtkraftfahrzeug des Herstellers AIXAM, dessen 15-jährige Fahrerin in der Kreuzung stand. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am VW Tiguan und dem VW Sharan entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen.

Wangen

Zeugen zu Verkehrsunfallfluchten gesucht

Nach drei Unfallfluchten, die sich am Mittwoch im Stadtgebiet von Wangen zugetragen haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Waltersbühl fuhr gegen 15 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes abgestellten Nissan Qashquai und verursachte einen Schaden von rund 1.000 Euro, bevor er einfach davonfuhr. In der Schmiedstraße prallte ein Unfallverursacher zwischen 10.15 und 11 Uhr gegen einen geparkten BMW X3, flüchtete im Anschluss und hinterließ an dem BMW einen Schaden von rund 1.000 Euro. Auch in der Siemensstraße hat ein Unbekannter zwischen 12 und 13.30 Uhr eine geparkte Mercedes A-Klasse angefahren. Er suchte nach dem Unfall, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, das Weite. Zeugen, die zu den drei Taten sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei Wangen zu melden.

Isny

Fahrradfahrer nach Zusammenstoß flüchtig

Auf der L 318, Höhe der Abzweigung Alemannenstraße, kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Radfahrer. Ein 22-jähriger Sprinter-Fahrer fuhr auf der Landesstraße in Richtung Leutkirch, als ein unbekannter Fahrradfahrer, aus der Alemannenstraße kommend, die dortige Querungshilfe benutzen wollte. Aus unbekannten Gründen fuhr der Unbekannte plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn der Landesstraße. Eine Kollision konnte der 22-Jährige konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht verhindern. Der Radfahrer wurde vom Sprinter erfasst und kam zu Fall. Als der 22-Jährige dem augenscheinlich verletzten Radler helfen wollte und diesen nach seinen Personalien fragte, entfernte sich dieser mit seinem beschädigten Fahrrad zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Rotenbacher Weg. Der Polizeiposten Isny bittet unter Tel. 07562/97655-0 um Hinweise zu dem Mann, der als circa 60 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß, von kräftigerer Statur und mit grauen kurzen Haaren beschrieben wird. Der Radfahrer trug eine Übergangsjacke in der Farbe beige/hellbraun und ist möglicherweise osteuropäischer Herkunft. Er nutzte ein älteres schwarzes Fahrrad, bei dem mutmaßlich das Vorderrad und der Lenker durch die Kollision verbogen wurden. Im Fahrradkorb transportierte der Unbekannte zum Unfallzeitpunkt eine Schale Himbeeren. An dem Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Eglofstal

Benzinbettler täuschen Notlage vor

Eine 35-Jährige wurde am vergangenen Samstag Opfer eines Betrugs, als ein unbekannter Täter an der B 12 eine Notlage vortäuschte. Der Mann gab gegenüber der 35-Jährigen an, eine Panne aufgrund seines leeren Tanks zu haben. Er habe kein Bargeld dabei und seine Kreditkarte sei gesperrt. Jedoch müsse er noch nach Frankfurt fahren, weshalb er die Frau bat, ihm finanziell auszuhelfen. Als Garantie bot er vermeintlich hochwertigen Schmuck an. Die Geschädigte übergab dem Mann Bargeld in Höhe von 200 Euro. Der Unbekannte versprach, das Geld schnellstmöglich zurück zu zahlen. Erst später merkte die 35-Jährige, dass der vermeintliche Schmuck wertlos ist. Der Tatverdächtige wird als etwa 180 bis 190 cm groß, mit schwarzem Haar und schlanker Körperstatur beschrieben. Er war mutmaßlich südeuropäischer Herkunft, sprach gebrochen Deutsch und trug einen schwarzen Anzug. Er war mit einem dunklen Kombi mit gelbem Kennzeichenschild unterwegs. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber können sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell