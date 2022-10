Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Mann mit über fünf Promille stark betrunken

Zu einem stark alkoholisierten Mann wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochabend zum Bahnhofplatz gerufen. Ein Alkoholtest bei dem nicht mehr verkehrsfähigen und orientierungslos wirkenden Mann ließ auch die Einsatzkräfte staunen. Der Test ergab einen unrühmlichen Wert von über 5 Promille. Der 37-Jährige wurde mit Hilfe eines Rettungsdienstes zur weiteren medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Undankbarer Mann wirft Kaffeetasse nach Verkäuferin und bedroht diese

Wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt gegen einen 42 Jahre alten Mann, der am Mittwochmittag in einem Laden in der Schanzstraße zunächst um etwas zu trinken gebeten hatte. Auf seine Bitte hin brachte eine hilfsbereite Angestellte des Geschäfts dem Mann eine Tasse mit Wasser. Im Verlauf eines Gesprächs wurde der 42-Jährige plötzlich aggressiv gegenüber der Frau und nahm ihr Handy an sich. Als die Mitarbeiterin dem Mann das Handy wieder abnahm, drohte er ihr verbal und warf beim Verlassen des Ladens die Kaffeetasse nach ihr, ohne zu treffen. Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 42-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Owingen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der L 195 zwischen Owingen und Herdwangen ereignet hat. An der Einmündung Haslerhof wollte eine 22-jährige Seat-Fahrerin nach links abbiegen, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr kurz anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Audi erkannte die Situation offensichtlich zu spät und fuhr auf den Seat auf. Sowohl die 22-Jährige als auch der 69-jährige Unfallverursacher verletzten sich leicht, sie begaben sich später selbständig zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Um den Seat, der nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

