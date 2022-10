Polizeipräsidium Ravensburg

Scheer

Überholmanöver endet mit Unfall

Der 42 Jahre alte Lenker eines VW verunfallte am Dienstag gegen 20.45 Uhr auf der B 32, als er einen vor ihm fahrenden Lastwagen überholte. Der VW-Fahrer war von Scheer kommend in Richtung Sigmaringendorf unterwegs, als er trotz Gegenverkehrs den Überholvorgang einleitete. Der entgegenkommende 63-jährige Opel-Lenker konnte durch ein Ausweichen auf den Grünstreifen eine Kollision verhindern. Der Fahrer des VW versuchte ebenfalls, eine Kollision durch Ausweichen zu verhindern, prallte dabei aber gegen den Auflieger des Lastzuges. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch den Aufprall entstand Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro. Am Opel entstand durch das Ausweichen vermutlich ein Schaden an der Achsaufhängung, dessen Höhe aber noch nicht bekannt ist.

Hettingen

Rechtsfahrgebot missachtet - Unfall

Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag gegen 8 Uhr in der Bahnhofstraße kam. Eine 40-jährige VW-Fahrerin war in der Breitestraße unterwegs und missachtete beim Abbiegen in die Bahnhofsstraße das Rechtsfahrgebot, weshalb diese mit einer entgegenkommenden 31 Jahre alten Lenkerin eines Skoda kollidierte. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Müll widerrechtlich entsorgt

Ein 36-jähriger Mann entsorgte am Dienstag um kurz vor 13 Uhr mehrere Müllsäcke hinter Glascontainern in der Platzstraße. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorgang und rief die Polizei. Durch die Beschreibung des Fahrzeugs des Mannes konnte dieser in der Nahbereichsfahndung von den Polizisten festgestellt werden. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Illmensee

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 3.10.22, und Montag, 17.10.22, vermutlich beim Rangieren seines Fahrzeugs einen Carport in der Straße "Seeblick". Die Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Tel. 07552/2016-0 um sachdienliche Hinweise.

