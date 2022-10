Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenssekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Fischbach

Polizei sucht mögliche Unfallbeteiligte

Nachdem ein 26-jähriger Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag, 13.10., auf dem Radweg entlang der Meersburger Straße gestürzt ist, sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach einer an dem Unfall beteiligten Autofahrerin. Weil die Fahrerin des VW unbekannten Modells langsam und verbotenerweise auf dem Rad- und Fußweg fuhr, wechselte der Radfahrer auf die Straße und stürzte beim Wiederauffahren auf den Radweg. Ohne die Personalien auszutauschen fuhr die Autofahrerin anschließend davon. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Zeugen des Unfalls, die insbesondere Angaben zur Autofahrerin und deren Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Oberteuringen

Desinfektionsspender in Sporthalle angezündet

Ein brennender Desinfektionsspender rief am Montagabend gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr an einer Sporthalle im Jahnweg auf den Plan. Der Verantwortliche einer Sportgruppe hatte im Eingangsbereich der Halle den brennenden Spender bemerkt und diesen nach draußen gebracht, sodass es zu keinem größeren Schaden kam. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt derweil gegen zwei strafunmündige Kinder, die unter dem Verdacht stehen, den Desinfektionsspender mit Papiertüchern bestückt und angezündet zu haben.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr auf einem Parkplatz beim Kinderhaus am Burgberg in der Straße "Burgbergring" einen geparkten VW beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

Überlingen

Mehrere Maschinen von Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf einer Baustelle in der Anna-Zentgraf-Straße die Stahltüre eines verschlossenen Raumes aufgehebelt und mehrere Baumaschinen entwendet. Unter dem Diebesgut befindet sich neben einem Kompressor und Rührgeräten auch ein Hilti-Akkuschrauber. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die auffällige Beobachtungen oder Feststellungen gemacht haben, unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise.

Markdorf

Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag vier Autos mutwillig beschädigt, die in der Spitalstraße geparkt waren. Die Täter zerkratzten die Fahrzeuge großflächig, traten gegen Seitenspiegel und rissen mehrere Scheibenwischer und Fahrzeugantennen ab. Der insgesamt entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Zeugen und Anwohnern werden unter Tel. 07544/9620-0 entgegengenommen.

Hagnau

Lkw streifen sich auf der B31

Auf der B31 im Bereich Hagnau ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs geriet vermutlich aufgrund von Ablenkung auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Lkw. Die Kollision hinterließ ein etwa 100 Meter langes Trümmerfeld. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme musste die B31 für rund eine Stunde auf einer Fahrspur gesperrt werden. Während der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzen konnte, wurde der zweite Lkw aufgrund der Beschädigungen neben der Fahrbahn abgestellt, wo er später abgeschleppt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell