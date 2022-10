Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall auf der Bundesstraße

Eine 18-jährige Ford-Lenkerin ist am Montag um kurz vor 24 Uhr auf der B 313 verunfallt. Die Frau war von der Laizer Straße kommend auf der Auffahrt zur Bundesstraße unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Zunächst kam der Ford nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Beim Versuch gegenzulenken kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihre 18-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2.500 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Höhenbegrenzung missachtet und geflüchtet

Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Donautalstraße, als der 24-jährige Lenker eines Lastzuges die Höhenbegrenzung an der Eisenbahnbrücke missachtete, dabei das dort angebrachte Verkehrszeichen auf die Fahrbahn fiel und der Lastwagen beschädigt wurde. Der Mann stieg zunächst aus, zog das Verkehrszeichen von der Fahrbahn und richtete den Lastwagenaufbau wieder auf. Anstatt sich im Anschluss um seine erforderlichen Pflichten zu kümmern, setzte der 24-Jährige seine Fahrt unvermittelt fort. Da der Unfallhergang und die anschließende Flucht von mehreren Zeugen beobachtet wurde, konnte die Polizei den Mann ermitteln. Am Planen- und Spiegelaufbau des Lastkraftzuges entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro, während am Verkehrszeichen ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Der 24-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bingen

Vorfahrt missachtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem der bislang unbekannte Lenker eines Lastzuges am Montag gegen 5.45 Uhr die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Skoda-Fahrers auf der Hauptstraße missachtet hat. Der Unbekannte war mit seinem Gefährt von Inneringen kommend in Richtung Sigmaringen unterwegs, als er beim Abbiegevorgang den vorfahrtsberechtigten Skoda-Lenker, der von Hitzkofen kommend in Richtung Sigmaringen unterwegs war, missachtet hat und mit dem Fahrzeug kollidiert ist. Nach der Kollision kümmerte sich der Lastwagen-Fahrer nicht um die Schadensregulierung und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der entstandene Sachschaden am Skoda wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Laut Angaben des 55-Jährigen soll es sich bei dem Lastwagen um ein blaues Modell der Marke "Scania" handeln. Außerdem wäre der Schriftzug: "Lebende Tiere Transporte" zu erkennen gewesen. Nun bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallverursacher. Verkehrsteilnehmer, denen insbesondere zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr im obengenannten Bereich ein derartiger Lastkraftwagen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Betrugsmasche "Gewinnversprechen"

Einer Betrugsmasche ist eine Seniorin am vergangenen Freitag aufgesessen. Die Betrügerin nahm telefonischen Kontakt zu der Frau auf und gab an, dass diese im Rahmen eines Gewinnspiels einen hohen 5-stelligen Euro-Betrag gewonnen hätte. Für die Auszahlung des Gewinns wären Notargebühren und eine Versicherung fällig, die in Form von GooglePlay-Karten beglichen werden könnten. Die Frau erwarb die Karten im Wert eines 4-stelligen Euro-Betrags und gab die Codes den Betrügern weiter. Daraufhin teilte die Betrügerin der Seniorin mit, dass bei der Gewinnhöhe zu einem Zahlendreher gekommen sei und nun aufgrund der höheren Gewinnsumme der erneute Kauf von GooglePlay-Karten im vierstelligen Euro-Bereich notwendig wäre. Zunächst glaubte die Seniorin den Angaben und erwarb nach Erhalt einer Gewinnbestätigung per Mail eine GooglePlay-Karte im Wert mehrerer hundert Euro. Vor Übermittlung des Codes wurde die ältere Frau misstrauisch und erstattete Anzeige. Insgesamt entstand der Seniorin ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser und weiteren Betrugsmaschen. Seien Sie misstrauisch gegenüber unbekannten Anrufern und beenden Sie das Telefonat. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Angehörigen oder die Polizei. Weitere Tipps und Informationen zu Betrugsmaschen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug.

Bad Saulgau

Schmierfinken unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere Gebäude und Einrichtungsgegenstände der Schulen im Wuhrweg beschmiert. Die Unbekannten versahen verschiedene Elemente an den beiden Schulen und an der Gemeinschaftssporthalle mit einem Schriftzug. Auch die dortige Bushaltestelle und ein Kleidercontainer wurde mit den Schmierereien versehen. Außerdem stellten Polizisten ein Werbeplakat in der Buchauer Straße fest, welches mit demselben Schriftzug beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

