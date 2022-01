Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Küchenbrand in Reihenhaus

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Nach einem Küchenbrand am Duvelskamp in der Gocher Innenstadt ist heute Mittag eine 80jährige Frau aufgrund einer Vorerkrankung zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das Feuer war an der Dunstabzugshaube in ihrer Küche ausgebrochen. Der Grund dafür ist unklar.

Ein Atemschutztrupp löschte den Entstehungsbrand, im Anschluss wurde die Wohnung belüftet. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Löschzüge Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Goch, die Einsatzleitung hatte Stadtbrandinspektor Marc Derksen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell