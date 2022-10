Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradfahrer fährt über Verkehrsinsel

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Dienstag gegen 4 Uhr ein Motorradfahrer an der Kreuzung der B 30 mit der B 467 über eine Verkehrsinsel gefahren. Der 23-jährige Zweiradfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der 23-Jährige leicht und musste durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Ravensburg

Verkehrskontrolle zieht mehrere Anzeigen nach sich

Mit mehreren Anzeigen muss ein Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Gartenstraße rechnen. Der 50-Jährige behauptete gegenüber den Beamten, keinen Führerschein mitzuführen und gab dann zunächst falsche Personalien an. Als die Polizisten weitere Maßnahmen treffen wollten, gab er zu, seit etwa 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs zu sein. Auf den VW-Fahrer kommen nun Anzeigen wegen der Angabe falscher Personalien und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem muss die Halterin des Fahrzeugs mit einer Anzeige rechnen, da sie nicht überprüft hat, ob der 50-Jährige einen Führerschein besitzt.

Schlier

Vier Fahrzeuge kollidieren

Hohen Sachschaden und eine leicht verletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 16 Uhr auf der L 317 bei Oberankenreute gefordert. Ein 60-jähriger Opel-Fahrer überholte in Fahrtrichtung Wolfegg den VW einer vorausfahrenden Gleichaltrigen. Dabei erkannte er zu spät, dass vor der Frau ein 38-jähriger BMW-Fahrer mit Anhänger abbiegen wollte und bereits seine Geschwindigkeit verringert hatte. Ihm gelang es zwar, hinter dem BMW einzuscheren, er fuhr jedoch auf den Anhänger auf. Die 60-jährige nachfolgende VW-Fahrerin konnte ihren Wagen noch rechtzeitig abbremsen, ein hinter ihr fahrender 49-jähriger Dacia-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch die wuchtige Kollision wurde dieser auf den Opel geschoben. Dabei wurde die 60-Jährige leicht an der Hand verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Nur der BMW war nach der Karambolage noch fahrbereit, um die übrigen Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weingarten

Fahrzeug zerkratzt

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, nachdem ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Montag einen Pkw zerkratzt hat. Der Wagen war zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Täter machte sich mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrertür und am hinteren linken Kotflügel zu schaffen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Fronreute

Fahrer alkoholisiert am Steuer - noch betrunkenere Frau parkt Wagen um

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Hauptstraße haben Polizeibeamte am Montag kurz nach 20.30 Uhr einen 46-jährigen Autofahrer gestoppt. Da die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Alkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergab, musste der 46-Jährige die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Test auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Da der Wagen des Mannes die dortige Bushaltestelle blockierte, parkte die 43-jährige Beifahrerin das Fahrzeug kurzerhand um. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen bei dem 46-Jährigen abgeschlossen waren, kam zutage, dass auch die Frau dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein freiwilliger Test ergab bei ihr sogar einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb die Beamten erneut zum Polizeirevier fahren mussten - diesmal mit der 43-Jährigen an Bord. Die Frau musste Blut abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bad Waldsee

Unbekannter versucht Auto aufzubrechen

Einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße abgestellten VW hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, aufzubrechen versucht. Der Täter versuchte, die Fahrertür des Wagens aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Stattdessen verursachte er Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang zum Diebstahl zweier Fahrzeuge in jüngster Zeit besteht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Lkw fährt nach Unfall davon - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der A 96 in Fahrtrichtung München ereignet hat. Die 80-Jährige Fahrerin eines Wohnmobils wollte einen Sattelzug überholen, als dieser aus bisher ungeklärten Gründen immer weiter auf die linke Spur geriet. Die 80-Jährige bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Zwischen dem Sattelzug und dem Wohnmobil kam es zu keinem Kontakt. Glücklicherweise verletzte sich keiner der Beteiligten. Der Sattelzug entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verkehrsdienst Kißlegg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von aufmerksamen Verkehrsteilnehmern oder anderen Zeugen unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

Wolfegg

Lkw kippt um

Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers ist am Montag gegen 15 Uhr auf der L 324 ein Lkw umgekippt. Die 27-jährige Fahrerin des Sattelzugs kam zwischen Unterhalden und Grund in einer Linkskurve ins Bankett. In der Folge kippte der mit rund 25 Tonnen Kies beladene Lastzug nach rechts um. Die 27-Jährige blieb unverletzt, an dem Sattelzug entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße bis in die Abendstunden gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.

Isny

Fahrerflucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 15 und 20 Uhr einen Audi angefahren. Der Wagen war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Textilwarenladens in der Leutkircher Straße abgestellt. Die Polizei vermutet aufgrund der Spuren, dass der Fahrer eines grünen Fahrzeugs den Audi vorne links gestreift hat. Im Anschluss suchte der Unbekannte das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch

Fahrzeug zerkratzt

Auf dem Parkplatz der Bahnhofsarkaden hat am Montag gegen 11.45 Uhr ein bislang unbekannter Täter die gesamte Fahrerseite eines Mercedes Benz zerkratzt. Die Besitzerin hatte den Wagen kurzzeitig vor einem Supermarkt abgestellt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

