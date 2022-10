Polizeipräsidium Ravensburg

Weingarten

Fahrzeug mutwillig beschädigt

An einem Pkw, der in der Talstraße abgestellt war, hat ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag erheblichen Sachschaden angerichtet. Mit einem nicht näher bekannten Werkzeug stach der Täter in die beiden linken Reifen und zerschnitt das Stoffdach des BMW. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Polizei bittet nach Raub auf Spielhalle um Hinweise

Nach dem Raub auf eine Spielothek in der Gaußstraße am Sonntag kurz nach Mitternacht (wir berichteten) bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise. Der männliche Tatverdächtige wird als etwa 175 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Sein Gesicht war mit einer Sonnenbrille und einer weißen FFP2-Maske verdeckt. Nach der Tat entfernte sich der Unbekannte zu Fuß von der Spielothek. Personen, die den Mann auf seiner Flucht gesehen haben oder sonst Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Unbekannte entwenden Fahrzeug

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23.30 Uhr und 2.30 Uhr einen Opel Zafira entwendet, der im Meisenweg abgestellt war. Am Sonntagnachmittag wurde der Wagen schließlich mit einem frischen Unfallschaden auf dem Parkplatz der Durlesbachhalle in Reute aufgefunden. Auf noch nicht näher bekannte Weise gelangten die Täter an den Originalschlüssel des Pkws und fuhren damit unter anderem zum Parkplatz Tannenbühl. Im weiteren Verlauf fuhren die Diebe in Richtung Reute, wo sie auf dem Weg mit der rechten Fahrzeugfront mit einem bislang unbekannten Hindernis oder Fahrzeug kollidiert sein dürften. Mit dem beschädigten Opel setzten die Langfinger ihre Fahrt schließlich über die Straßen St.-Matthäus und Friedenslinde sowie die Augustinerstraße bis zum Parkplatz der Durlesbachhalle fort. Dort ließen sie sie den Wagen zurück. Zeugen konnten am Steuer eine große, schlanke männliche Person mit blondem Haar beobachten. Auf dem Parkplatz entfernten sich zwei bis drei Personen von dem unfallbeschädigten Fahrzeug. Der Schaden an dem Wagen wird auf knapp 4.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu Tat und Tätern. Personen, die den Opel Zafira mit den Tätern an Bord in der Nacht wahrgenommen haben oder die Hinweise zur Unfallörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden. Die Ermittler prüfen derzeit zudem, ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines weiteren Pkws von einem Parkplatz beim Klinikum gibt.

Aichstetten

Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Mit einem Schachtdeckel, den er zuvor aus dem Boden gehoben hatte, hat ein bislang unbekannter Dieb am frühen Montagmorgen in der Hauptstraße die Scheiben eines geparkten Autos eingeschlagen. Im Anschluss entwendete der Unbekannte aus dem Fahrzeuginnern diverse Gegenstände und flüchtete. Anwohner wurden gegen 4 Uhr von lauten Geräuschen geweckt und bemerkten so auf den Einbruch. Der Täter wird als etwa 175 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und mit sportlicher Figur beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Lederjacke, rote Handschuhe, eine schwarze Stoffhose sowie eine dunkelrote Sturmhaube. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen führte nicht zum Ergreifen des Unbekannten. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Schlier

Unbekannte Täter randalieren im Wohngebiet

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Wohngebiet an der Straße "Am Bergle" randaliert. Die Täter beschädigten auf einem Grundstück eine Holzverschalung und warfen eine Toilette sowie mehrere Zäune an der dortigen Baustelle um. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/ 803-3333 entgegen.

Isny im Allgäu

Reifen zerstochen und über PKW gelaufen

Sachschaden von mehreren hundert Euro haben unbekannte Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Dacia angerichtet, der in der Espantorstraße geparkt war. Die Täter zerstachen mehrere Reifen des Fahrzeugs und dürften den Spuren zufolge über das Fahrzeug gelaufen sein. Beobachtungen und Hinweise von etwaigen Zeugen oder aufmerksamen Anwohnern nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter, Tel.: 07552/984-0 entgegen.

Bad Waldsee

Ermittlungen wegen Pkw-Diebstahls

Wegen Diebstahls eines Autos ermittelt das Polizeirevier Weingarten. Unbekannte sollen den VW-Golf zwischen Montag, 10.10., und Sonntag auf noch unbekannte Art und Weise von einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße entwendet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

