Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Nissan hinterlassen, der am Sonntag zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr in der Charlottenstraße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise von etwaigen Zeugen.

Langenargen

Vier Pkw an Unfall beteiligt

Rund 28.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B 31 im Bereich Oberdorf ereignet hat. Beim Auffahren auf die B 31 ging die 22-jährige Fahrerin eines Ford wohl davon aus, dass sie sich auf einem Beschleunigungsstreifen befindet und fuhr deshalb ungeachtet des übrigen Verkehrs auf die Bundesstraße auf. Hierbei kollidierte sie seitlich mit einem BMW, der auf der B 31 in Richtung Lindau unterwegs war. Durch den Zusammenstoß geriet der BMW auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Ein Tesla, der zu diesem Zeitpunkt die Unfallstelle passierte, wurde ebenfalls leicht beschädigt. Während die übrigen Unfallbeteiligten glücklicherweise alle unverletzt blieben, wurde die schwangere Beifahrerin eines der beteiligten Fahrzeuge sowie ein Kleinkind vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme und den Abschlepp- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.

Oberteuringen

Verkehrsunfall nach Rettungsgasse

Um auf der B 33 einem Rettungswagen mit Blaulicht die Vorbeifahrt zu ermöglichen, ist Sonntagabend gegen 18 Uhr der Fahrer eines Ford in einem Kreuzungsbereich auf die K 7734 abgebogen. Nachdem das Rettungsfahrzeug die Stelle passiert hatte, wollte der 52 Jahre alte Ford-Fahrer wieder auf die Bundesstraße auffahren. Hierbei übersah er jedoch die Fahrerin eines Toyota, die ebenfalls auf der B 33 unterwegs war, und prallte mit dieser zusammen. Durch die wuchtige Kollision kam der Ford von der Straße ab, der Toyota überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Ein Rettungsdienst brachte die insgesamt vier Unfallbeteiligten aus dem Ford und die 80 Jahre alte Fahrerin des Toyota mit leichten Verletzungen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Pkw entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die Feuerwehr im Einsatz.

Salem-Beuren

Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schwedenstraße. Eine 43 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam vermutlich aufgrund von Übermüdung auf der Schwedenstraße nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte die Autofahrerin mit der dortigen Straßenlaterne und einer Betonmauer. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt, wurde jedoch vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Uhldingen-Mühlhofen

Pkw wiederholt beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter in der Hauptstraße den Scheibenwischer eines schwarzen Ford Mondeo mutwillig verbogen. Während der Sachschaden relativ gering ausfällt, war das Fahrzeug bereits mehrfach, zuletzt am 08.09.2022, Ziel von mutwilligen Sachbeschädigungen. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Hintergründen der Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07551/804-0 auf dem Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell