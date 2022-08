POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Holzgerlingen: Sechsjähriger Junge nach Vorfall im Freibad verstorben

Ludwigsburg (ots) - Mehrere Anrufer meldeten der Polizei sowie der Feuerwehr am Samstagabend kurz nach 19 Uhr eine große Rauchwolke in der Nähe vom Remsecker Ortsteil Aldingen. Vor Ort konnte ein offenes Feuer in einem unbebauten Außenlager einer Gärtnerei im Markgröninger Weg in Aldingen festgestellt werden. Gebrannt haben dort gelagerte Holzpalletten, sowie Plastikkübel. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 bis ...

