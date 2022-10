Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Charlottenstraße den Seitenspiegel eines VW abgefahren, der in einer Parklücke neben der Fahrbahn stand. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern, setzte der Lkw-Lenker seine Fahrt unbeirrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise auf den hellbraunen Lkw mit vermutlich Günzburger (GZ) Teilkennzeichen.

Meckenbeuren

Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Lagerhalle in der Hangenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Bislang unklar ist, ob die Unbekannten bei ihrem Einbruch überhaupt Beute gemacht haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Kia hinterlassen, der am Dienstag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz am Schloss in der Unteren Seestraße abgestellt war. Anschließend suchte der Unfallverursacher das Weite. Der Polizeiposten Langeargen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Eriskirch

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Montag gegen 10.45 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Mariabrunnstraße einen VW gestreift und hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterlassen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Der Polizeiposten Langenargen nimmt Hinweise zum unbekannten Verkehrsteilnehmer unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Überlingen

Nach Pöbeleien in Gewahrsam

Mehrere Passanten beschwerten sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei über einen 34-jährigen Mann, der am Landungsplatz laut herumschrie und sich gegenüber ihnen aggressiv verhielt. Auch die Ansprache der Polizei beruhigte den offensichtlich betrunkenen Mann nicht. Weil er weiter beharrlich blieb und einem Platzverweis nicht nachkam, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten und bis zum nächsten Morgen in einer Arrestzelle bleiben. Einen Alkoholtest verweigerte der 34-Jährige. Auf ihn kommen nun die Kosten für seine Unterbringung in der Arrestzelle zu.

Markdorf

Verkehrsunfall

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 7.45 Uhr ein 24-jähriger VW-Fahrer mit Anhänger auf der L 205 zwischen Markdorf und Bermatingen auf die Gegenfahrbahn geraten. Hierbei streifte er seitlich einen entgegenkommenden Transporter. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell