Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Motorradunfall

Ein 23-jähriger Kraftrad-Lenker verunfallte am Dienstag um kurz nach 4 Uhr auf der B 467. Der Fahrer war zwischen Obereschach und Oberhofen in Richtung B 30 unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit über eine Verkehrsinsel mit erhöhtem Bordstein fuhr. Aufgrund der Berührung verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge stürzte er von seiner Maschine, schlitterte einige Meter über die Fahrbahn und kam schlussendlich neben seinem Kraftrad im Straßengraben zum Liegen. Der 23-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 4.000 Euro. Im Anschluss musste dieses abgeschleppt werden.

Altshausen

Traktor verliert Ladung - Unfall ist die Folge

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der K 7959 zwischen Dornahof und Luditsweiler ereignet hat. Der bislang unbekannte Fahrer eines Traktor-Gespanns verlor einen kleinen Ballen gepresstes Stroh, das auf die Gegenfahrbahn vor den Peugeot einer entgegenkommenden 19-Jährigen fiel. Die Frau konnte eine Kollision mit dem Stroh nicht mehr verhindern, wodurch an ihrem Wagen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Traktor-Fahrer, der den Unfall mutmaßlich nicht bemerkt hat, fuhr weiter in Richtung Dornahof. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Traktor-Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Aulendorf

Mann verursacht volltrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall

Nicht mehr ansprechbar war ein 56-jähriger Mann, der am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr von Passanten in einer Tiefgarage am Steuer seines Wagens angetroffen wurde. Der Spurenlage zufolge hatte der Mann offenbar beim Einfahren in die Garage die dortige Wand und einen weiteren Pkw gestreift. Im Anschluss blieb er mutmaßlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung in seinem Fahrzeug sitzen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 56-Jährigen, der ersten Erkenntnissen zufolge über vier Promille Alkohol intus hatte, und brachte ihn in eine Klinik. Weil der Mann keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, wird gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer ermittelt.

Ebenweiler

Reh quert Straße - Unfall ist die Folge

Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstag kurz nach 7 Uhr aufgrund eines Wildwechsels ereignet hat. Ein 62-jähriger Sprinter-Fahrer leitete auf der K 7962 zwischen Ebenweiler und Ruprechtsbruck aufgrund eines querenden Rehs eine Vollbremsung ein. Ein nachfolgender 56-jähriger Kleinbus-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise wurde niemand der Insassen verletzt. Für das Reh kam jedoch auch die Vollbremsung zu spät: der Sprinter kollidierte mit dem Tier, welches durch den Zusammenstoß verendete.

Berg

Senior auf Fahrrad kollidiert mit Fahrzeug

Schwere Verletzungen hat ein 91 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15 Uhr erlitten. Der Senior war mit seinem Trekkingfahrrad auf dem Verbindungsweg von Niederbiegen in Richtung der B 32 unterwegs. Um auf den Radweg zu kommen, querte der 91-Jährige die Bundesstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde er vom Fiat eines 25-Jährigen erfasst, der aus Richtung Staig kam. Der 25-Jährige hatte noch versucht, eine Kollision durch eine Vollbremsung zu verhindern, was jedoch misslang. Der Senior stürzte zu Boden und wurde in der Folge zur Behandlung seiner schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während am Fiat Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, wird dieser am Trekkingfahrrad auf etwa 200 Euro geschätzt.

Berg

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Ravensburger Straße. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr eine 74-jährige Pkw-Lenkerin auf den vorrausfahrenden, bremsenden Mercedes einer 39-Jährigen auf. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, verletzte sich die Fahrerin des Mercedes leicht. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bodnegg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden von etwa 3.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der L 326 kam. Ein 64-jähriger Kraftrad-Lenker befuhr den Kreisverkehr "Lachen". Ein 54 Jahre alter Chrysler-Fahrer kam von Tettnang und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den Motorradfahrer und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Kraftradfahrer stürzte aufgrund des Aufpralls von seiner Maschine und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Bodnegg

Gegen Wohnanhänger gefahren und geflüchtet

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Edith-Stein-Straße beim Abbiegen einen Wohnanhänger. Durch den Streifvorgang kollidierte der Anhänger mit einer rückwärtigen Mauer. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu melden.

Waldburg

Mehrere Diebstähle aus Pkw

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag, 17.10, bis Mittwoch, 19.10, mehrere Fahrzeuge vor einem Mehrfamilienhaus nach möglichem Diebesgut durchsucht. Dabei wurden insgesamt persönliche Gegenstände und Papiere im Wert von circa 200 Euro entwendet. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt der Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, entgegen.

Leutkirch

Einbruch in Schrebergartenhäuschen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntag und Montag sich gewaltsam Zugang zu einem Schrebergartenhäuschen am Bahnhof verschafft und einen Schrank durchwühlt hat. Mutmaßlich gibt es weitere Geschädigte oder etwaige Zeugen der Tat, die gebeten werden, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

