POL-Pforzheim: (CW) Calw - Auto überschlägt sich - Mitfahrerin verletzt

Maulbronn (ots) - Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Maulbronn sind am Sonntagabend drei Personen ins Krankenhaus gekommen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war in einer Wohnung des Anwesens in der Stuttgarter Straße offenbar Essen auf dem Herd vergessen worden, woraufhin sich gegen 19:30 Uhr das ...

mehr