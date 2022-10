PP Ravensburg: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr in der Charlottenstraße den Seitenspiegel eines VW abgefahren, der in einer Parklücke neben der Fahrbahn stand. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags zu kümmern, setzte der Lkw-Lenker seine Fahrt unbeirrt fort. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat den Unfall ...

mehr