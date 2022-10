Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Unter Einfluss von Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelkonsum stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 20-jährigen Fahrzeuglenkers am Mittwoch gegen 21.45 Uhr in der Hauptstraße fest. Der Verdacht bestätigte sich, da ein Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel anschlug. Der 20-jährige Mann musste die Beamten im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Mann muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, sollten die Drogen im Blut nachgewiesen werden können.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Sachschaden von insgesamt etwa 7.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Mittwoch um kurz vor 7 Uhr auf der L 286 kam. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin war von Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs, als mehrere Fahrzeuge vor ihr aufgrund eines abbiegenden Pkw abbremsten und sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit einem vorausfahrenden 37-jährigen Mercedes-Lenker auffuhr. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Mutmaßlich weil sich eine 30-jährige VW-Lenkerin nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, kam am Mittwoch um kurz vor 15 Uhr es zu einem Unfall auf der L 298. Ein entgegenkommender 68-jähriger VW-Fahrer war von Reichenbach kommend in Richtung Bierstetten unterwegs, als ihm die Lenkerin des VW teilweise auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Obwohl der Mann seine Geschwindigkeit verringert hat und ausgewichen ist, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern. Die Frau und der Mann blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 21.000 Euro. Der VW der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell