Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beschädigter Kleinwagen gesucht

Einen am linken Seitenspiegel beschädigten Kleinwagen, der am Donnerstagmorgen angefahren wurde, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Dessen Fahrer hatte den Wagen in der Möttelinstraße am Straßenrand geparkt. Gegen 9 Uhr wurde er von einem vorbeifahrenden Opel Astra gestreift. Die 71 Jahre alte Unfallverursacherin meldete sich, nachdem sie erst davongefahren war, nachträglich bei der Polizei. Wer Hinweise zu dem angefahrenen Wagen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Graffiti-Sprayer unterwegs

Mehrere Gebäude, darunter auch ein Schulgebäude in der Kemptener Straße, haben Schmierfinken zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen mit Graffiti besprüht. Die Täter verursachten dadurch einen Schaden, der sich auf rund 5.000 Euro belaufen dürfte. Personen, die in dem Zeitraum im Bereich der Schule, aber auch am Pflugberg und in der Marktstraße Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise auf Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei Leutkirch zu melden.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts in der Franz-Joseph-Spiegler-Straße einen VW Golf touchiert und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Eine Zeugin beschrieb den Unfallverursacher als etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit brauner Haarfarbe, durchschnittlicher Größe und Statur. Der Mann war mit einem kleineren weißen Pkw, möglicherweise mit Essener Kennzeichen (E), unterwegs. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0 zu melden.

Vogt

Flüchtige Unfallverursacherin gefasst

Eine 62-Jährige entfernte sich am Donnerstag gegen 14 Uhr unerlaubt vom Unfallort, nachdem sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Wolfegger Straße beim Einparken einen Pkw gestreift hat. Durch den Hinweis eines Zeugen konnte die Polizei die Unfallverursacherin schlussendlich ausfindig machen. Ihr Skoda wies eindeutig dem Vorfall zuordenbare Beschädigungen auf. Der Sachschaden am Fahrzeug des 21-jährigen Geschädigten beziffert sich auf circa 6.000 Euro.

Wolfegg

Lotto-Betrug aufgesessen

Mehrere Geldbeträge von jeweils einigen tausend Euro hat eine Frau aus dem Raum Wolfegg in den letzten Monaten an Betrüger überwiesen. Die Täter kontaktierten die Frau telefonisch unter dem Vorwand, dass ein Strafbefehl gegen sie ausstehe. Sie habe Lotto gespielt und nicht bezahlt. Aufgrund der angeblich drohenden Strafe überwies die 84-Jährige zwei hohe Geldbeträge auf ausländische Konten. Als ihr in einem weiteren Telefonat ein fünfstelliger Lottogewinn in Aussicht gestellt wurde, veranlasste die Seniorin zur Zahlung von vermeintlichen Gebühren abermals eine Überweisung an die Betrüger. Einen Gewinn erhielt die Frau nie. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Lotto-Betruges aufgenommen und möchte an dieser Stelle ausdrücklich warnen. Glauben Sie keinen Gewinnversprechungen am Telefon, insbesondere dann, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und fragen Sie beim Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben sollen. Weitere Infos und Tipps zu dem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Berg

Ungeklärter Verkehrsunfall

Sachschaden in der Höhe von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in der Siebenbürgener Straße. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot kurz vor 16 Uhr von der Fahrbahn rückwärts in ihre Garage. Gleichzeitig fuhr ein Elektro-Lieferwage vor dem Peugeot vorbei und streifte dessen Fahrzeugfront. Eine alarmierte Polizeistreife versucht derzeit zu klären, ob der 22-jährige Fahrer des Zustellerfahrzeugs keinen genügenden Abstand gehalten hat oder ob der Peugeot zum Unfallzeitpunkt nach vorne gerollt ist. Keiner der Beteiligten wurden verletzt.

Baienfurt

Schule und Sporthalle verwüstet

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Schulgebäude und der Sporthalle der Achtalschule randaliert. Zutritt verschafften sich die Personen durch ein offenes Fenster. Die Täter stießen einen Ausstellkasten um und warfen darin befindliche Pokale in den angrenzenden Bach. Mehrere Zimmer sowie die Sporthalle wurden durch Müll verwüstet. Zudem warfen die Unbekannten Mobiliar von der Tribüne auf den Hallenboden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Aulendorf

Einbruch in Geschäfte am Bahnhof

Auf ein Handelshaus und eine Backstube am Bahnhof hatten es Einbrecher am frühen Freitag abgesehen. Die Täter schlugen ein Fenster des Handelshauses ein und stahlen mehrere Stangen Zigaretten. Ein Fenster der Backstube wurde nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen von den Tätern aufgehebelt. Die Kasse rissen die Einbrecher mit roher Gewalt heraus. In dieser fanden die Täter aber wohl kein Geld. Wegen des Einbruchs in die beiden Gebäude hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell