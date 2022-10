Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 23.10.22 aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch (ots)

Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzungen

Mehrere Verletzte sind das Resultat von Auseinandersetzungen in und um eine Gaststätte im Campingweg in Leutkirch. Gegen 03.00 Uhr bekam ein 21jähriger Schläge von einem bislang Unbekannten. Er wurde leicht im Gesicht verletzt. Zeitgleich schlugen sich ein 22- und 23jähriger gegenseitig, wobei beide leicht verletzt wurden. Kurz darauf wurden vor der Gaststätte drei Radfahrer von einer bislang unbekannten Tätergruppe von den Rädern gestoßen. Fahrräder wurden dabei beschädigt und es gab Leichtverletzte. Zu allen Körperverletzungsdelikten dauern die polizeilichen Ermittlungen noch an.

Ravensburg

Pedelec-Fahrer beim Überqueren der B 32 verletzt

Ein 38jähriger Pedelec-Fahrer überquerte am Samstag gegen 11.00 Uhr die B 32 bei Knollengraben und übersah hierbei einen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Der 38jährige wurde leicht verletzt und in die OSK Ravensburg verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell