Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Haltern am See: Zwei Graffiti-Sprayer erwischt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am späten Dienstagabend in Dorsten und Haltern am See zwei Graffiti-Sprayer gestellt. In beiden Fällen hatten aufmerksame Zeugen die Polizei alarmiert, woraufhin die mutmaßlichen Täter noch vor Ort angetroffen werden konnten.

Der erste Sprayer war einem Zeugen gegen 22.40 Uhr hinter einem Elektronikmarkt am Europaplatz in Dorsten aufgefallen. Der Mann war gerade dabei, einen Schriftzug an die Wand zu sprühen. Tatverdächtig ist ein 41-jähriger Mann aus Dorsten, der auch mehrere Spraydosen dabei hatte. Sie wurden als Beweismittel sichergestellt.

Keine Stunde später - gegen 23.35 Uhr - wurde die Polizei gerufen, weil ein Zeuge einen Sprayer am Bahnhof in Haltern am See entdeckt hatte. Wenig später konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger aus Haltern gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war an mindestens einem Gebäude am Roost-Warendin-Platz ein frisches Graffiti. Bei dem jungen Mann wurden ebenfalls mehrere Spraydosen gefunden und von der Polizei sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

