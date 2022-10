Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schaufenster mit Stein beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Stein gegen das Schaufenster eines Geschäftsraums in der Länderöschstraße geworfen. Die Scheibe splitterte hierdurch, insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise von aufmerksamen Zeugen und Anwohnern unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meersburg

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Unfallbeteiligter flüchtig

Nach einem Verkehrsunfall auf der B 31 zwischen Stetten und Meersburg, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, sucht das Polizeirevier Überlingen nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten. Gegen 18.30 Uhr wechselte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens im zweispurigen Bereich plötzlich die Fahrbahn auf den linken Fahrstreifen, um anstatt nach Konstanz in Richtung Überlingen weiter zu fahren. Durch das plötzliche Fahrmanöver musste ein 52-jähriger Ford-Fahrer stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden. Der 62-jährige Fahrer eines Mercedes, der hinter dem Ford unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Ford auf. Bei der Kollision verletzten sich die beiden Beifahrerinnen im Ford und im Mercedes leicht, sie wurden durch einen Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge, an denen insgesamt ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand, waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrzeuglenker des weißen Kleinwagens fuhr nach seinem Spurwechsel einfach in Richtung Überlingen weiter, obwohl er an dem Unfall beteiligt gewesen ist. Das Polizeirevier Überlingen bittet Zeugen und andere Verkehrsteilnehmer unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf das weiße, bislang unbekannte Fahrzeug und dessen Fahrer.

Bermatingen

Drei Autofahrer bei Verkehrskontrollen wegen Alkohol- oder Drogenkonsum gestoppt

Bei Verkehrskontrollen im Bereich Bermatingen haben Beamte des Polizeireviers Überlingen am Samstagabend insgesamt drei Autofahrer wegen des Verdachts auf Alkohol- oder Drogenkonsum gestoppt. Ein 20-jähriger Autofahrer zeigte bei der Verkehrskontrolle Anzeichen darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Drogenvortest bestätigte den Veracht. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht bestätigen, muss er mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Ebenfalls auf ein Fahrverbot und ein Bußgeld müssen sich zwei Autofahrer einstellen, die von den Beamten alkoholisiert gestoppt wurden. Ein Ford-Fahrer hatte laut Atemalkoholtest bei der Kontrolle etwa 0,8 Promille intus, der Fahrer eines Mazda überschritt den Grenzwert von 0,5 Promille knapp. Beide mussten ihre Fahrzeuge ebenfalls stehen lassen.

Friedrichshafen

Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr mit einem Roller davongefahren, der vor einem Lebensmittelgeschäft am Stadtbahnhof geparkt war. Die Fahrzeughalterin hat eigenen Angaben zufolge vergessen, den Schlüssel abzuziehen, weshalb der Täter den Piaggio in der Farbkombination Orange, Rot und Schwarz problemlos in Betrieb nehmen konnte. Personen, die Hinweis auf den unbekannten Täter oder den Verbleib des Zweirads geben können, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Salem

Fahrer bei Verkehrsunfall alkoholisiert

Etwa 1,3 Promille ergab der Alkoholtest bei einem Autofahrer, der am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der K 7759 zwischen Neufrach und dem Kreisverkehr zur L 204 alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Eigenen Angaben zufolge sei der 30-Jährige BMW-Fahrer einem Reh ausgewichen und habe hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kollidierte er mit dem Zaun einer Apfelplantage, der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Während der BMW-Lenker unverletzt blieb, stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass dieser deutlich nach Alkohol roch. Nach dem Alkoholtest musste er die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell