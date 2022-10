Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer von Auto aufgeladen

Mit einem Pkw ist ein 29 Jahre alter Radfahrer am Montagmorgen in der Gartenstraße zusammengestoßen. Der 29-Jährige war auf dem Radstreifen unterwegs, als er von einer 46-jährigen Audi-Lenkerin, die nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, übersehen wurde. Der Radler wurde auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen und fiel zu Boden. Dabei erlitt er diverse, eher leichte Verletzungen. Ein zufällig vorbeikommender Arzt versorgte den Fahrradfahrer, der sich im Anschluss selbständig in ein Krankenhaus begeben wollte. Am Audi entstand durch die Kollision ein Schaden von rund 1.000 Euro, während sich dieser am Rennrad des 29-Jährigen auf rund 100 Euro belaufen dürfte.

Ravensburg

Auto angefahren

Gegen 9.15 Uhr am Montagmorgen wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Ziegelstraße ein VW Golf angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ an dem Wagen einen Schaden von rund 1.000 Euro und suchte im Anschluss das Weite, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und schließt nicht aus, dass der Schaden am Radkasten des VW von einem Lastwagen verursacht worden sein könnte. Hinweise zur Sache werden unter Tel. 0751/803-3333 entgegengenommen.

Wangen

Unbekannter schlägt Pkw-Scheibe ein

Auf Wertsachen hatte es ein Dieb abgesehen, der am Montag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr die Scheibe eines in der Bindstraße geparkten Autos eingeworfen hat. Der Täter griff im Anschluss in das Innere des Wagens und nahm aus der auf dem Beifahrersitz abgestellten Handtasche eine Geldbörse. In dieser befanden sich neben einem zweistelligen Bargeldbetrag auch sämtliche Ausweisdokumente und Geldkarten der Fahrerin. Personen, die den Täter beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Mann landet nach Stänkerei in Geldinstitut in Polizeigewahrsam

Eine unfreiwillige Übernachtung auf dem Polizeirevier sowie eine Strafanzeige sind die Folge für einen 66-Jährigen, der gestern gleich mehrfach negativ im Stadtgebiet aufgefallen ist. Bereits zur Mittagszeit pöbelte er Passanten vor einem Elektronikfachmarkt an, bevor er sich wohl gegen 20.30 Uhr im Vorraum eines Geldinstitutes hinlegte und dort ebenfalls die Kundschaft anging. Die daraufhin verständigte Polizei bot dem Wohnsitzlosen erst an, ihn in einer Notschlafunterkunft unterzubringen. Da er sich den Beamten gegenüber aber ebenfalls unflätig und ausfallend zeigte und mit Beleidigungen um sich warf, wurde er letztlich in Arrest genommen. Er hat sich nun wegen Beleidigung strafrechtlich zu verantworten und die Kosten für den Aufenthalt in der Polizeizelle zu tragen.

Wangen

Kraftstoff gestohlen

Zwei junge Männer haben am Montag um kurz vor 8 Uhr an einer Tankstelle in der Zeppelinstraße Kraftstoff gestohlen. Das Duo nahm zwei Kannen der Tankstelle, entleerte das darin enthaltene Wasser und füllte sie mit mehreren Litern Benzin. Die Kannen nahmen die Beiden, die als Heranwachsende beschrieben wurden, mit. Beide jungen Männer sollen mit einem dunklen Oberteil mit Kapuze und einer helleren Hose bekleidet gewesen sein. Während der eine braunes Haar hatte und schwarze Schuhe trug, hatte sein Komplize dunkle Haare und weiße Schuhe. Hinweise auf die Täter oder zur Tat nimmt die Polizei Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Aichstetten

Unbeleuchteter Lkw-Container sorgt für Behinderung

Gänzlich unbeleuchtet hat ein Lastwagenfahrer in der Allgäustraße einen Container und einen Lkw-Anhänger abgestellt und damit für eine Behinderung der Straße gesorgt. Da dadurch nicht nur die Fahrbahn stark verengt wurde, sondern wegen der fehlenden Absicherung und Beleuchtung auch von einer Gefahr für den Verkehr auszugehen war, meldeten Anrufer die Situation am Montagmorgen der Polizei. Diese sicherte die Stelle ab und wies den Lastwagenfahrer an, Container und Hänger zu beseitigen. Die Beamten bitten Fahrzeuglenker, für die die Engstelle zu einer Gefahrensituation geführt hat, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Baindt

Autofahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein VW-Lenker ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Friesenhäusler Straße verletzt worden. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Citroen Jumper wollte an die Einmündung in die Thomas-Dacher-Straße heranfahren und fuhr dabei aus Unachtsamkeit auf den VW Golf des 37-Jährigen vor ihm auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen davor an der Einmündung wartenden Skoda einer 20-Jährigen geschoben. Durch den doppelten Aufprall erlitt der 37-Jährige leichte Rückenverletzungen. Der Schaden, der bei dem Unfall an den drei Autos entstand, wird auf insgesamt rund 12.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Autofahrer prallt gegen Betonwand

Ein 60 Jahre alter BMW-Lenker hat am Montag kurz vor 16 Uhr im Ballenmoos eine Mauer neben der Straße überfahren und ist letztlich gegen die Betonwand einer Halle geprallt ist. Höchstwahrscheinlich aus medizinischen Gründen verlor der Mann während der Fahrt die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Straße ab. Nach dem Überfahren der Mauer steuerte der Wagen ein angrenzendes Grundstück hinab und prallte dort gegen die Betonwand der Halle. Der 60-Jährige, der wohl kurzzeitig nicht ansprechbar war, wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand Totalschaden von rund 18.000 Euro. Der Schaden an der Hallenwand dürfte dagegen eher gering ausfallen.

Bad Waldsee

Feuerwehreinsatz an Schule

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag an die Döchtbühlschule ausgerückt. Ein Unbekannter hatte dort für die Auslösung der Brandmeldeanlage gesorgt, indem er mehrere brennende Streichhölzer auf einer Toilette in einen Papiermülleimer geworfen hatte. Es kam zu einer Rauchentwicklung, die den Alarm auslöste. Ein Schaden entstand nicht.

