Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

B84/Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag gegen 00.45 Uhr wurde ein Abschleppdienst zu einem Pannenfahrzeug zwischen Eisenach und Stockhausen gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es nicht zu einem technischen Defekt, sondern zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein Renault hatte die B84 in Richtung Eisenach befahren und war dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro, weiterhin wurde ein Leitpfosten überfahren. Der 20-jährige Fahrer war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell