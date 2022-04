LPI-GTH: Strafanzeigen nach Verkehrskontrolle

Eisenach (ots) - Heute Morgen, gegen 04.45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Kia die B84 aus Eisenach in Richtung Förtha, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision. Aufgrund des Zusammenstoßes verendete das Tier noch an der Unfallstelle. Am Kia entstand unfallbedingter Sachschaden, sodass er nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

