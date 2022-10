Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am frühen Freitag aus dem Verkehr gezogen hat. Die Beamten stoppten den Mann mit über zwei Promille in der Gartenstraße. Dies hatte für den 29-Jährigen neben einer Blutentnahme auch die Abgabe seines Führerscheins und seiner Autoschlüssel zur Folge. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt.

Ravensburg

Rollerfahrer erleidet Knochenbruch

Beim Sturz von seinem Motorroller am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Straße "Wassertreter" hat ein 77 Jahre alter Mann einen Knochenbruch erlitten. Der Zweiradlenker touchierte einen Leitpfosten und kam daraufhin zu Fall. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorroller entstand ein Schaden von rund 750 Euro.

Wangen

Moped-Lenker prallt mit Auto zusammen

Beim Überholen einer Autokolonne in der Lindauer Straße am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr ist ein Moped-Lenker mit einem Pkw zusammengestoßen. Der 38-jährige Zweiradfahrer war in Richtung Stadtmitte unterwegs und fuhr links an den verkehrsbedingt wartenden Wagen vorbei. Einer der Fahrer ermöglichte an der Ausfahrt einer Tankstelle einem 31 Jahre alten Suzuki-Lenker die Einfahrt auf die Straße, wo der Autofahrer aufgrund der unübersichtlichen Verkehrslage mit dem überholenden 38-Jährigen auf seinem Moped zusammenstieß. Dieser stürzte auf die Straße und erlitt dabei Knochenbrüche. Er wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein Schaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

Kißlegg

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht nach hellem Kombi

Nachdem sich am Donnerstag gegen 20 Uhr im Humpisweg ein Verkehrsunfall ereignet hat, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines hellen Kombis. Dieser bog von der Tulpenstraße in den Humpisweg ab und nahm dabei einer 25 Jahre altem Opel-Lenkerin die Vorfahrt. Er streifte den Corsa an der vorderen Fahrzeugschürze, sodass an ihm ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 07563/9099-0 erbeten.

Bad Wurzach

Mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen

Auf der Landesstraße zwischen Immenried und Arnach ist am Donnerstag gegen 20.30 Uhr ein Pkw-Lenker mit einem Auto im Gegenverkehr zusammengestoßen. Der 25 Jahre alte Fahrer einer Mercedes C-Klasse kam in einer Kurve auf die Gegenspur und prallte dort mit der M-Klasse eines 75-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher wurde mit seinem Wagen von der Straße geschleudert und prallte gegen einen Stacheldrahtzaun. Der Schaden an den beiden Unfallwagen, wird auf jeweils rund 5.000 Euro beziffert. Am Zaun entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Fronreute

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, einen Dacia beschädigt, der in der Annenbergstraße abgestellt war. Das vermutlich größere Verursacherfahrzeug, eventuell ein Lkw oder ein Sprinter, streifte den geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Weil der Fahrzeuglenker seine Fahrt nach der Kollision fortsetzte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Altshausen. Hinweise von etwaigen Zeugen werden unter Tel. 07584/9217-0 erbeten.

Bergatreute

Seitliche Kollision bei Überholmanöver

Beim Ausscheren, um einen Lkw zu überholen, hat der 22-jährige Fahrer eines VW am Donnerstagmorgen auf der L 314 zwischen Bergatreute und Roßberg offensichtlich übersehen, dass er seinerseits bereits von der 61-jährigen Fahrerin eines Renault überholt wird. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision der beiden Autos, bei der ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Altshausen

Anhänger gerät während Fahrt ins Schlingern

Auf der B 32 zwischen Blitzenreute und Altshausen ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr der Anhänger eines 22-jährigen Seat-Fahrers in Schlingern geraten. In der Folge geriet das Zugfahrzeug ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse. Dadurch riss die Anhängerkupplung ab und der Anhänger, auf dem ein BMW geladen war, kam an der Leitplanke zum Stehen. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, auch der Gegenverkehr wurde nicht gefährdet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

