Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Giftköder- Zeugensuche

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am 05. Oktober 2021 ging eine Hundehalterin mit ihrem Schäferhund im Wohngebiet "Mölmen" Spazieren. In einem Gebüsch in der Ringstraße fraß der Hund einen Giftköder in Form einer präparierten Leberwurstkugel. Der Hund musste daraufhin mehrmals veterinärmedizinisch behandelt werden. Der Hundehalterin entstanden immense Kosten, die Behandlung des Schäferhundes ist noch nicht abgeschlossen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Personen beobachtet haben, die entsprechende Köder ausgelegt haben. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0268860/2021) entgegen. (jd)

