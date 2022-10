Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Wurzach - Verkehrsunfall

Einen Unfall verursachte ein 24-jähriger VW-Fahrer am Freitag gegen 19:35 Uhr auf der L314 zwischen Bad Wurzach und Kimpfler. Der Fahrer kam nach ersten Zeugenaussagen mit ausgeschaltetem Licht auf die Gegenfahrspur, wo ein PKW ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam der VW immer weiter nach links, bis er schließlich auf eine Leitplanke fuhr und anschließend eine Schranke sowie die Ampel am dortigen Bahnübergang beschädigte. Unfallbedingt kippte der VW auf die rechte Seite, wo er schließlich zum Stillstand kam. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest beim VW-Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 2 Promille. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro. Der Fahrer des VWs kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Baienfurt - Sachbeschädigung an Straßenlaternen

Mehrere Straßenlaternen wurden durch zwei noch unbekannte Täter am Freitag gegen 22:20 Uhr in der Niederbieger Straße in Baienfurt beschädigt. Offenbar wurde durch die Täter mehrfach gegen die Laternen getreten, so dass sich ein Lampenschirm aus der Halterung löste und verkehrsgefährdend herabhing. Die Feuerwehr musste zur Überprüfung und Sicherung der Laternen alarmiert werden. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0751/8036666 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.

Ravensburg -Sachbeschädigung

Mehrere zerschlagene Flaschen und ein aus der Verankerung gerissenes Straßenschild war das Ergebnis einer größeren Personengruppe, die sich am Freitag gegen 23:13 Uhr im Wohngebiet Andermannsberg im Bereich der Friedhof und Spohnstraße aufhielt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0751/8033333 an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell