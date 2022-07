LPI-EF: Einbruch in Wohnung

Erfurt (ots) - Unbekannte Täter brachen von Sonntag auf Montag in ein Geschäft in der Erfurter Altstadt ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dort entnahmen sie aus einer Kasse einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

