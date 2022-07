Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlägerei endet im Gefängnis

Erfurt (ots)

Montagnachmittag wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen im Erfurter Ortsteil Rieth gerufen. In einem leerstehenden Gebäude gerieten zwei Männer in Streit. Dieser eskalierte und ein 32-Jähriger schlug und trat mehrmals auf seinen 30-jährigen Bekannten ein. Dabei verletzte er seinen Kontrahenten am Kopf. Im Zuge der Sachverhaltsklärung kam heraus, dass der Geschädigte per Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem er medizinisch versorgt war, ging es für ihn deshalb direkt ins nächstgelegene Gefängnis. (DS)

