LPI-EF: Zweifelhafte Kreativität

Kölleda (ots) - Unbekannte Täter entwendeten aus einem Bagger und einer Rüttelplatte welche beide auf einer Baustelle einer Schule in Kölleda abgestellt waren, etwa 210 Liter Dieselkraftstoff. Hierbei wurde auch ein Schaden am Bagger vberursacht, welcher sich auf 500,- EUR beläuft. Der Diebstahl vollzog sich von Freitag auf Montag. Personen die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der PI Sömmerda (Tel.: 03634-3360). (FR) Rückfragen bitte an: ...

mehr