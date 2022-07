LPI-EF: Dieseldiebstahl

Erfurt (ots) - Am frühen Morgen des 10.07.2022 zog eine Gruppe Jugendlicher durch die Moritzstraße und verursachte Sachschäden an dort abgestellten Fahrzeugen. So wurden an insgesamt sechs PKW die Kennzeichentafeln abgerissen und umhergeworfen. Darüber hinaus stießen die Randalierer ein Motorrad um, was dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Insgesamt kann von einem Schaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR ...

