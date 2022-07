Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sinnloser Vandalismus - Erfurt, 10.07.2022

Erfurt (ots)

Am frühen Morgen des 10.07.2022 zog eine Gruppe Jugendlicher durch die Moritzstraße und verursachte Sachschäden an dort abgestellten Fahrzeugen. So wurden an insgesamt sechs PKW die Kennzeichentafeln abgerissen und umhergeworfen. Darüber hinaus stießen die Randalierer ein Motorrad um, was dabei nicht unerheblich beschädigt wurde. Insgesamt kann von einem Schaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR ausgegangen werden. Trotz sofortiger Fahdungsmaßnahmen konnten die Täter bis dato nicht bekannt gemacht werden. Für Zeugenhinweise wenden sie sich bitte an den Inspektionsdienst Nord unter 0361/78400. (CF)

