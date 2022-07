Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit dem Falschen angelegt

Sömmerda (ots)

Am Sonnabend (09.07.2022) überschätzte sich ein alkoholisierter 19jähriger beim traditionellen Kirschfest in Rastenberg. Der junge Mann fing mit einem Mitarbeiter der dort eingesetzten Security eine verbale Streitigkeit an und krönte sein Auftreten mit einem Faustschlag gegen den Mitarbeiter der Sicherheitsfirma. Schneller, als dem 19jährigen lieb war, wurde er durch sein Gegenüber zu Boden gebracht und anschließend vom Festgelände geführt. Nach Eintreffen der Polizei erhielt der junge Mann einen Platzverweis für das gesamte Festwochenende. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet. (pn)

