LPI-EF: Voll abgefahren

Erfurt (ots) - Am späten Freitagabend kam es auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Friedrichstraße im Erfurter Ortsteil Gispersleben aus bisher unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand. Der Brandherd wurde am Samstagmorgen durch eine achtsame Anwohnerin festgestellt und anschließend durch insgesamt 18 Kameraden der Berufsfeuerwehr Erfurt sowie von freiwilligen ortsansässigen Kameraden gelöscht. Der Brand zerstörte an einem Objekt Teile des Flachdaches. Der Schaden ...

