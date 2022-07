Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Weiterhin Vorsicht vor betrügerischen Schockanrufen!

Sömmerda (ots)

Am Freitag (08.07.2022) gegen 10:30 Uhr erhielt eine 54jährige Mutter einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, welche sich als Polizeibeamter ausgab. Der vermeintliche Polizeibeamte erklärte der Mutter, dass ihr 13jähriger Sohn ein Fahrzeug geführt habe und in der Folge für einen schweren Verkehrsunfall verantwortlich sei. Bei diesem Unfall solle sogar eine Frau ums Leben gekommen sein. Der Sohn der 54jährigen befände sich aktuell in Untersuchungshaft bei der Staatsanwaltschaft Erfurt und könne durch Zahlung einer Kaution von 50.000 Euro auf freien Fuß gesetzt werden. Die besorgte Mutter stimmte der Zahlung einer Kaution zu, um ihren Sohn wieder in die Arme schließen zu können. Sie verfügte allerdings nicht über die geforderte Summe. Der angebliche Polizeibeamte gab nun an, dass auch Wertgegenstände als Kaution hinterlegt werden könnten. Die Mutter begab sich daraufhin vor das Amtsgericht Erfurt und wurde dort von einem ihr unbekannten Mann in Empfang genommen. Diesem übergab sie eine Münzsammlung aus dem Familienerbe im Wert von ca. 20.000 Euro. Erst nach der Übergabe stellte die Frau fest, dass sie auf einen Betrug hereinfiel, als ihr Sohn unversehrt und nichts ahnend aus der Schule nachhause kam.

