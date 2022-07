LPI-EF: Einbruch in Geschäft

Erfurt (ots) - Montagnachmittag wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen im Erfurter Ortsteil Rieth gerufen. In einem leerstehenden Gebäude gerieten zwei Männer in Streit. Dieser eskalierte und ein 32-Jähriger schlug und trat mehrmals auf seinen 30-jährigen Bekannten ein. Dabei verletzte er seinen Kontrahenten am Kopf. Im Zuge der Sachverhaltsklärung kam heraus, dass der Geschädigte per ...

mehr