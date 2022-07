Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit 3 leicht Verletzten in Grundsteinheim am Freitagmorgen

33165 Lichtenau (ots)

Freitag, 22.07.2022, 11:25 Uhr

33165 Lichtenau Grundsteinheim, Kasseler Straße 26

Ein mit 3 Personen besetzter VW Caddy befuhr in Grundsteinheim einen Wirtschaftsweg (alte Bundesstraße 68) in Richtung der Kreuzung mit der Kasseler Straße. Der Wirtschaftsweg ist der Kasseler Straße mit Verkehrszeichen untergeordnet. Auf der Kasseler fuhr ein Traktor in Richtung der Bundesstraße 68. An der Kreuzung fuhr der Caddy, ohne die Vorfahrt des Traktors zu beachten, in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem rechten Vorderrad des Traktors. Durch den Zusammenstoß wurde der Caddy in den Straßengraben geschleudert. Der 29jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 22 und 32 Jahren wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Am Traktor entstand ein Sachschaden von ca. 25000 Euro, der Caddy wurde total beschädigt, Sachschaden ca. 20000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell