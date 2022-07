Polizei Paderborn

POL-PB: Auf "falschem" Radweg unterwegs - 55-Jährige wurde schwer verletzt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochnachmittag (20.07., 17.30 Uhr) befuhr ein 30-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Mitsubishi die Salier Straße in Fahrtrichtung Detmolder Straße. Er beabsichtigte, an dieser Kreuzung nach rechts abzubiegen.

Während dieses Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 55-jährigen Radfahrerin aus Paderborn, die auf dem linken Radweg der Detmolder Straße in Fahrtrichtung Marienloh unterwegs war und aus Sicht des Autofahrers von rechts kam.

Infolgedessen stürzte die Frau, die keinen Helm trug, und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das St. Vincenz Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand geringer Sachschaden.

