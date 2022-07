Polizei Paderborn

POL-PB: Siebenmonatiges Kind bei Unfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochabend (20.07., 18.25 Uhr) war eine 36-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Audi auf der Hatzfelder Straße in Fahrtrichtung Schloß Neuhaus unterwegs. Auf dem entgegengesetzten Fahrstreifen staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Dubelohstraße.

In dieser Situation trat in Höhe der Hausnummer 30 eine 37-jährige Frau, die einen Kinderwagen mit ihrer sieben Monate Tochter schob, plötzlich und ohne auf den Verkehr zu achten, zwischen den wartenden Fahrzeugen durch, um die Straßenseite zu wechseln.

Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi der 36-Jährigen.

Das Kind wurde dabei aus dem Kinderwagen auf die Straße geschleudert, der Kinderwagen wurde stark beschädigt.

Die Autofahrerin hielt sofort an und ging zu der Mutter. Diese nahm aus unbekannten Gründen ihr Kind und den Kinderwagen und lief zunächst in Gehrichtung Dubelohstraße weiter. In ihrer Begleitung befand sich eine weitere Frau mit Kinderwagen.

Durch Polizeibeamte konnte die 37-jährige Mutter schließlich kurze Zeit später mit ihrer Tochter und ihrer Begleitung in der Von-Spiegel-Straße angetroffen werden. Den beschädigten Kinderwagen hatte sie zuvor auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs zurückgelassen.

Das Kind wurde nach ärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen in das Kinderkrankenhaus Paderborn und später in die Kinderklinik nach Bielefeld gebracht. Das Mädchen wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 37-jährige Mutter blieb ebenso wie die 36-jährige Autofahrerin unverletzt.

An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Weiterhin wurde bei dem Unfall ein weiteres Auto, das am Straßenrand parkte beschädigt. Hier entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Gegen die 37-jährige Mutter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

