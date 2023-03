Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall fordert zwei Schwerverletzte (15.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei Schwerverletzte und rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 33 verursacht hat. Eine 25-jährige VW Golf-Fahrerin fuhr auf der B 33 von Villingen in Richtung Bad Dürrheim. Als kurz vor der Abfahrt in Richtung Marbach der Verkehr vor ihr staute, reagierte sie zu spät und fuhr einen vor ihr haltenden BMW eines 21-Jährigen auf. Diesen schob sie noch auf einen davor stehenden Skoda, an dessen Steuer eine 56-jährige Frau saß. Die Unfallverursacherin und der Fahrer des BMW kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst holte sie an der Unfallstelle ab. Die Fahrerin des Skoda blieb unverletzt und konnte mit ihrem Auto weiterfahren. Für die Erstversorgung der Verletzten und die spätere Bergung ihrer Autos musste die Polizei die Unfallstelle zweitweise komplett sperren, was im Berufsverkehr auf der stark befahrenen Bundesstraße zu Behinderungen führte.

