Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Bad vom 27.01.2023-28.01.2023

Ein Dokument

Salzgitter-Bad (ots)

Pressemeldung aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad

27.01.2023 bis 28.01.2023

Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol

Ort: Salzgitter-Bad Zeit: Freitag, 27.01.2023, ca. 22:30 Uhr

Durch einen Hinweis anderer Verkehrsteilnehmer besteht der Verdacht, dass ein 58 Jahre alter Mann aus Salzgitter seinen Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken geführt haben soll. Im Verlauf des Einsatzes konnte der gesuchte PKW-Führer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde danach angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bedrohung

Ort: Salzgitter, OT Gebhardshagen, Galgenberg Zeit: Freitag, 27.01.2023, ca. 07:40 Uhr

Eine Gruppe Grundschüler soll auf dem Schulweg von einem bislang unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann führte nicht zu seinem Antreffen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann eine Arbeitshose der Marke Engelbert Strauss, Sicherheitsschuhe und eine Jacke mit der Aufschrift Sicherheitsdienst getragen haben. Außerdem soll er eine grüne Musikbox dabeigehabt haben. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Salzgitter-Bad, Tel. 05341 825 0, oder örtliche Dienststelle.

Häusliche Gewalt zwischen zwei Lebenspartnerinnen

Ort: Salzgitter-Bad, Kniestedter Straße

Zeit: Samstag, 28.01.2023, ca. 04:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag eskalierte ein Streit zwischen zwei Lebenspartnerinnen in der gemeinsamen Wohnung, in dessen Verlauf es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den Partnerinnen gekommen sein soll. Infolge der Auseinandersetzung wurde eine der Streitparteien leicht verletzt. Bei der leicht verletzten Person kann eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt werden. Beide Streitparteien wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen voneinander getrennt. Gegen beide Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell