Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Apotheke Ziel von Einbrechern Dienstag, 24.01.2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.01.2022, 05:40 Uhr In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Apotheke am Lessingplatz in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor samt Inhalt entwendet. ...

