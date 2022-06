Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rüttelplatte gestohlen

Borken (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in eine Werkstatt in Borken eingedrungen. Um in die Räume auf einem Grundstück an der Weseler Landstraße zu gelangen, brachen die Täter ein Schloss auf. Die Unbekannten entwendeten eine Rüttelplatte der Marke Wacker. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

