Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erste Nachmeldung zu: "Schlachthof blockiert"

Bocholt (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich über 50 Personen einer französischen Tierschutzgruppe in der Nacht zum Montag Zutritt auf das Gelände eines Schlachthofes im Industriegebiet Schlavenhorst an der Mussumer Ringstraße in Bocholt verschafft. Sie betraten das Gebäude und ketteten sich im Bereich der Tierschleuse an. Der Schlachthof konnte seinen normalen Betrieb nicht durchführen. Zurzeit sind technische Einsatzkräfte der Polizei damit beschäftigt, die Personen von ihren Fesselungen zu befreien. Auf den Polizeiwachen in Borken und Bocholt erfolgen danach die mit der Staatsanwaltschaft Münster abgesprochenen weiteren polizeilichen Maßnahmen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

