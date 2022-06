Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Von der Fahrbahn abgekommen

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Sonntag in Borken-Burlo bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 58-Jährige war gegen 11.40 Uhr auf dem Klosterdiek in Richtung Burlo unterwegs. Der Bocholter kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, als er nach eigenen Angaben einem Kaninchen auswich und auf den Grünstreifen geriet. Der Fahrer lenkte gegen, verlor die Kontrolle und überschlug sich schließlich mit seinem Auto. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. (to)

