Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schlachthof blockiert

Bocholt (ots)

Am frühen Montagmorgen drangen etwa 50 bisher unbekannte Personen in einen Schlachthof an der Mussumer Ringstraße in Bocholt ein und ketteten sich im Gebäude an. Nach ihren Angaben wollen sie mit ihrer Aktion den Betrieb blockieren, um Tierschlachtungen zu verhindern. Die Personen sind schwarz gekleidet und tragen schwarze Mund-Nase-Abdeckungen. Einsatzkräfte sind vor Ort, es wird nachberichtet. (db)

