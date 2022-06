Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Schultür beschädigt

Ahaus (ots)

Eingeschlagen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Schulgebäude. Das Geschehen spielte sich an der Vagedesstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

