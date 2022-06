POL-BOR: Bocholt - Gegen parkendes Auto gestoßen

Ahaus (ots) - Eingeschlagen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ahaus die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Schulgebäude. Das Geschehen spielte sich an der Vagedesstraße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) Thorsten Ohm (fr) Frank Rentmeister ...

