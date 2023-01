Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Apotheke Ziel von Einbrechern

Dienstag, 24.01.2023, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.01.2022, 05:40 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten einer Apotheke am Lessingplatz in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor samt Inhalt entwendet. Zum entstandenen Schaden und zum erlangten Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Dorstadt: Einbruchsversuch

Mittwoch, 25.01.2023

Unbekannte Täter versuchten am Mittwoch gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Dorstadt, Schulstraße, einzudringen. Dieser Versuch scheiterte offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. An der Terrassentür entstand geringer Sachschaden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell