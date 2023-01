Polizei Salzgitter

Pressemitteilung für den Bereich SALZGITTER in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

26.01.2023:

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Am 25.01. ist ein Fahrradfahrer auf der Nord-Süd-Straße angefahren und dabei verletzt worden. Gegen 07:00 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem beleuchteten Fahrrad entlang der Nord-Süd-Straße von Gebhardshagen kommend. Da in diesem Bereich kein Fahrradweg vorhanden ist, fuhr er am rechten Fahrbahnrand. Kurz vor der dortigen Brücke über der Fuhse ist der Mann von einem dunklen PKW überholt worden. Dabei hielt der Autofahrer nicht genug Seitenabstand, sondern streifte den Fahrradfahrer mit dem Außenspiegel. Durch diesen Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich Verletzungen an Hand und Arm zu. Weder der Unfallverursacher, der einen Fiat fuhr, noch zwei dahinterfahrende PKW hielten an, um sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei in Salzgitter bittet die möglichen Unfallzeugen sich zu melden. Hinweise zum Verursacher werden ebenfalls entgegengenommen.

