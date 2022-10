Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebin erwischt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, nahm eine 49-Jährige zwei Packungen Plätzchen und geröstete Mandeln aus der Auslage einer Bäckerei in einem Supermarkt im Waldspitzweg an sich und steckte diese in ihre Handtasche. Durch die Frau wurden anschließend lediglich Brötchen bezahlt. Nachdem die 49-Jährige von der Verkäuferin auf die Wegnahme angesprochen wurde, verhielt sich die Diebin verbal aggressiv, ließ das Diebesgut zurück und flüchtete. Anhand der Personenbeschreibung und des Kennzeichens konnte die 49-Jährige noch am Nachmittag ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

